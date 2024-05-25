Опіки шкіри та ампутована нога: на Київщині розваги неповнолітніх на даху вагону закінчились трагедією

у Білій Церкві діти отримали травми різного ступеня тяжкості.

На залізниці у Білій Церкві Київської області сталася трагедія: двоє неповнолітніх отримали опіки шкіри, а у одного з них - ампутовано ногу.

Як повідомила поліція Київської області, 24 травня двоє малолітніх дівчат перебували на даху вантажного вагону, який стояв на залізничній станції «Роток». Згодом до них вирішив приєднатись 17-річний хлопець.

Хлопець почав вилазити на дах вагону, в цей момент його вдарило струмом, внаслідок чого хлопця відкинуло на сусідню колію. У цей час по колії рухався потяг. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак наїзду уникнути не вдалося. З ампутованою нижньою кінцівкою та опіками шкіри його ушпиталили до лікарні.

Також в момент удару, струмом вразило 13-річну дівчинку. Її також госпіталізували до лікарні з опіками передпліччя та кисті різного ступеню. Загрози життю дівчинки немає.

У поліції додали, що па факту інциденту слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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