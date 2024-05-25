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Ожоги кожи и ампутированная нога: в Киевской области развлечения несовершеннолетних на крыше вагона закончились трагедией

15:23, 25 мая 2024
В Белой Церкви дети получили травмы различной степени тяжести.
Ожоги кожи и ампутированная нога: в Киевской области развлечения несовершеннолетних на крыше вагона закончились трагедией
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На железной дороге в Белой Церкви Киевской области произошла трагедия: двое несовершеннолетних получили ожоги кожи, а у одного из них - ампутированная нога.

Как сообщила полиция Киевской области, 24 мая две малолетние девушки находились на крыше грузового вагона, который стоял на железнодорожной станции «Роток». Затем к ним решил присоединиться 17-летний парень.

Парень начал вылезать на крышу вагона, в этот момент его ударило током, в результате чего парня отбросило на соседний путь. В это время по пути двигался поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. С ампутированной нижней конечностью и ожогами кожи его госпитализировали в больницу.

Также в момент удара током поразило 13-летнюю девочку. Ее также госпитализировали в больницу с ожогами предплечья и кисти разной степени. Угрозы жизни девочки нет.

В полиции добавили, что по факту инцидента следователи начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

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