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У Конотопі водій легковика зіштовхнувся з 16-річним мотоциклістом

07:57, 27 травня 2024
Внаслідок ДТП неповнолітній водій потрапив до лікарні.
У Конотопі водій легковика зіштовхнувся з 16-річним мотоциклістом
Джерело фото: поліція Сумської області
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У місті Конотоп на Сумщині поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій отримав травми неповнолітній. За попередньою інформацією, інцидент стався на вулиці Вирівська. Про це повідомила поліція Сумської області.

Правоохоронці уточнили, що 55-річний водій автомобіля «Mazda» під час здійснення розвороту зіткнувся з мотоциклом «Loncin», за кермом якого перебував 16-річний юнак. Унаслідок цього зіткнення підліток отримав травми та був госпіталізований до лікарні для отримання медичної допомоги.

Обидва транспортні засоби тимчасово залишились на спеціальному майданчику. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

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