В Конотопе водитель легковушки столкнулся с 16-летним мотоциклистом

В результате ДТП несовершеннолетний водитель попал в больницу.

Источник фото: полиция Сумской области

В городе Конотоп Сумской области полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором получил травмы несовершеннолетний. По предварительной информации, инцидент произошел на улице Выровская. Об этом сообщила полиция Сумской области.

Правоохранители уточнили, что 55-летний водитель автомобиля «Mazda» во время совершения разворота столкнулся с мотоциклом «Loncin», за рулем которого находился 16-летний юноша. В результате этого столкновения подросток получил травмы и был госпитализирован в больницу для получения медицинской помощи.

Оба транспортных средства временно остались на специальной площадке. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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