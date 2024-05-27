Як оскаржити результат практичного іспиту в сервісному центрі МВС: роз’яснення

У головному сервісному центрі МВС повідомили, якщо особа не задоволена результатом практичного іспиту, вона може його оскаржити.

Посилений контроль на іспитах у сервісних центрах МВС дає більше можливостей для оскарження рішення екзаменатора. Про це розповів представник Головного сервісного центру МВС Павло Єфіменко в коментарі телеканалу «UA:Перший».

Він зазначив, що автівки сервісних центрів МВС для складання практичних іспитів обладнані чотирма камерами спостереження з фіксацією звуку в салоні, трекером та фіксацією дорожньої обстановки попереду і позаду.

«Відео з кожного іспиту зберігається на сервері. У випадку, якщо особа не задоволена результатом практичного іспиту, вона може його оскаржити, — розповів Павло Єфіменко. — Для цього особі необхідно протягом 10 днів звернутися в той Сервісний центр, де вона складала іспит. Відео з іспиту вона може отримати протягом 30 днів».

За його словами, також це відео потім переглядають спеціалісти. Таким шляхом здійснюють моніторинг, щоб не було будь-яких інцидентів з боку недоброчесності осіб.

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