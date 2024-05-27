Как обжаловать результат практического экзамена в сервисном центре МВД: разъяснение

В главном сервисном центре МВД сообщили, если лицо не удовлетворено результатом практического экзамена, оно может его обжаловать.

Ужесточенный контроль на экзаменах в сервисных центрах МВД дает больше возможностей для обжалования решения экзаменатора. Об этом рассказал представитель Главного сервисного центра МВД Павел Ефименко в комментарии телеканалу «UA:Первый».

Он отметил, что машины сервисных центров МВД для сдачи практических экзаменов оборудованы четырьмя камерами наблюдения с фиксацией звука в салоне, трекером и фиксацией дорожной обстановки впереди и сзади.

«Видео с каждого экзамена хранится на сервере. В случае, если лицо не удовлетворено результатом практического экзамена, оно может его обжаловать, – рассказал Павел Ефименко. — Для этого человеку необходимо в течение 10 дней обратиться в тот Сервисный центр, где он сдавал экзамен. Видео по экзамену оно может получить в течение 30 дней».

По его словам, также это видео затем просматривают специалисты. Таким путем осуществляют мониторинг, чтобы не было каких-либо инцидентов со стороны недоброчестности лиц.

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