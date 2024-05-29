Практика судів
  1. В Україні

Особам, які вступають до аспірантури, не зарахують сертифікат з іноземної мови

11:59, 29 травня 2024
Абітурієнти, які вступатимуть в аспірантуру, мають скласти єдиний вступний іспит, що складається з двох частин.
Особам, які вступають до аспірантури, не зарахують сертифікат з іноземної мови
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти та науки зупинило зарахування сертифікатів як результатів іспиту з іноземної мови під час вступу в аспірантуру. Зміни затверджені наказом, який офіційно набрав чинності. 

Вступники в аспірантуру не зможуть скористатися сертифікатами тестів TOEFL, International English Language Testing System або Cambridge English Language Assessment з англійської мови, TestDaF з німецької мови, DELF або DALF з французької мови. 

Особи, які вступатимуть в аспірантуру, повинні скласти єдиний вступний іспит, що складається з двох частин: тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника), а також тест загальних навчальних компетентностей (ТЗНК).

Натомість для допуску до вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, цьогоріч вступнику обов'язково необхідно надати результати єдиного вступного іспиту, який складатиметься з двох частин: тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника) та ТЗНК (тест загальних навчальних компетентностей).

За блок з іноземної мови учасник ЄВІ, який планує вступати в аспірантуру, має набрати не менш 130 балів (9 тестових балів).

За блок ТЗНК вступник в аспірантуру має набрати як мінімум 5 тестових балів, щоб подолати «пороговий» бал і отримати можливість брати участь у подальшій вступній кампанії.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні стартувала реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Авто, що стоять на обліку у ТЦК, заборонили переміщати до інших областей – Кабмін просять врегулювати порядок застосовування норми закону про мобілізацію

Кабмін просять звернути увагу на відсутність підзаконного акту, яким деталізується норма закону про мобілізацію щодо заборони переміщення авто, які перебувають на військовому обліку у ТЦК, до інших областей.

Відсутність захисника під час затримання особи не свідчить про незаконність особистого обшуку та вилучення телефона – Верховний Суд

Також Верховний Суд підкреслив, що огляд інформації, що міститься в телефоні, не становить негласне втручання у приватне спілкування, і доступ до інформації, що містилася в ньому не вимагає отримання окремого дозволу, якщо сторона обвинувачення отримала телефон підозрюваного у своє володіння на підставі законно проведеного обшуку.

З КПК виключать норми щодо продовження строку досудового розслідування до повідомлення про підозру

Верховна Рада внесе зміни до порядку продовження строку досудового розслідування слідчим суддею для приведення його у відповідність із законом про скасування «правок Лозового».

Кандидати на посади суддів київських судів з другої спроби намагаються стати суддями, але тепер вже не тільки столичних судів: що відомо

«Приховане регулювання» призначень на посади суддів столичних судів схоже є реальністю.

Невідповідність даних військового квитка даним з електронного Реєстру «Оберіг» є підставою для доставки особи до ТЦК під час перевірки документів

Надалі, якщо відомості, зазначені у військово-обліковому документі на бланку, не будуть відповідати відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг», він вважатиметься недійсним.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Сергій Головатий
    Сергій Головатий
    виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді