Особам, які вступають до аспірантури, не зарахують сертифікат з іноземної мови

Абітурієнти, які вступатимуть в аспірантуру, мають скласти єдиний вступний іспит, що складається з двох частин.

Міністерство освіти та науки зупинило зарахування сертифікатів як результатів іспиту з іноземної мови під час вступу в аспірантуру. Зміни затверджені наказом, який офіційно набрав чинності.

Вступники в аспірантуру не зможуть скористатися сертифікатами тестів TOEFL, International English Language Testing System або Cambridge English Language Assessment з англійської мови, TestDaF з німецької мови, DELF або DALF з французької мови.

Особи, які вступатимуть в аспірантуру, повинні скласти єдиний вступний іспит, що складається з двох частин: тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника), а також тест загальних навчальних компетентностей (ТЗНК).

Натомість для допуску до вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, цьогоріч вступнику обов'язково необхідно надати результати єдиного вступного іспиту, який складатиметься з двох частин: тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника) та ТЗНК (тест загальних навчальних компетентностей).

За блок з іноземної мови учасник ЄВІ, який планує вступати в аспірантуру, має набрати не менш 130 балів (9 тестових балів).

За блок ТЗНК вступник в аспірантуру має набрати як мінімум 5 тестових балів, щоб подолати «пороговий» бал і отримати можливість брати участь у подальшій вступній кампанії.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні стартувала реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури.

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