Лицам, поступающим в аспирантуру, не засчитают сертификат по иностранному языку

Абитуриенты, которые будут поступать в аспирантуру, должны сдать единый вступительный экзамен, состоящий из двух частей.

Министерство образования и науки приостановило зачисление сертификатов как результатов экзамена по иностранному языку при поступлении в аспирантуру. Изменения утверждены приказом, официально вступившим в силу.

Поступающие в аспирантуру не смогут воспользоваться сертификатами тестов TOEFL, International English Language Testing System или Cambridge English Language Assessment по английскому языку, TestDaF по немецкому языку, DELF или DALF по французскому языку.

Лица, которые будут поступать в аспирантуру, должны сдать единый вступительный экзамен, состоящий из двух частей: теста по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому по выбору поступающего), а также тест общих учебных компетентностей.

Для допуска к поступлению на обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства, в этом году поступающему обязательно необходимо предоставить результаты единого вступительного экзамена, который будет состоять из двух частей: тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому по выбору поступающего) и тест общих учебных компетентностей.

За блок по иностранному языку абитуриент, планирующий поступать в аспирантуру, должен набрать не менее 130 баллов (9 тестовых баллов).

За блок тест общих учебных компетентностей поступающий в аспирантуру должен набрать как минимум 5 тестовых баллов, чтобы преодолеть пороговый балл и получить возможность участвовать в последующей вступительной кампании.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине стартовала регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру.

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