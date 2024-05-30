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На Одещині судитимуть шахрая, який оформив кредит на чуже ім'я та привласнив гроші

07:54, 30 травня 2024
Чоловік через мобільний банківський додаток оформив від імені жінки кредит на 20 тис. грн.
На Одещині судитимуть шахрая, який оформив кредит на чуже ім'я та привласнив гроші
Фото: galka.if.ua
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На Одещині судитимуть чоловіка, який оформив кредит на колишню співмешканку та привласнив гроші

Як повідомила поліція Одеської області, перебуваючи в гостях у спільного знайомого, хлопець взяв телефон колишньої, поки та відпочивала, і через мобільний банківський додаток оформив від її імені кредит на 20 тис. грн.

Дівчина колись довірила хлопцю свої паролі, а після розірвання стосунків не змінила їх, тому увійти до мобільного додатку для зловмисника не склало труднощів. 

Коли гроші надійшли на рахунок, зловмисник пішов зі смартфоном дівчини по крамницях і, розраховуючись за допомогою системи безконтактних платежів, витратив близько трьох тисяч гривень на покупки. А повернувшись, запевнив потерпілу, що кредит і залишок на рахунку його, і вмовив її переказати йому решту грошей, які надалі зняв і витратив на власні потреби.

Правоохоронці встановили, що чоловік знаходився в слідчому ізоляторі Київщини, куди його було поміщено за підозрою у скоєнні наркозлочину.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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