В Одесской области будут судить мошенника, который оформил кредит на чужое имя и присвоил деньги

Мужчина через мобильное банковское приложение оформил от имени женщины кредит на 20 тыс. грн.

Фото: galka.if.ua

В Одесской области будут судить мужчину, который оформил кредит на бывшую сожительницу и присвоил деньги.

Как сообщила полиция Одесской области, находясь в гостях у общего знакомого, парень взял телефон бывшей пока она отдыхала, и через мобильное банковское приложение оформил от ее имени кредит на 20 тыс. грн.

Девушка когда-то доверила парню свои пароли, а после разрыва отношений не изменила их, поэтому войти в мобильное приложение для злоумышленника не составило труда.

Когда деньги поступили на счет, злоумышленник пошел со смартфоном девушки по магазинам и, рассчитываясь с помощью системы бесконтактных платежей, потратил около трех тысяч гривен на покупки. А вернувшись, заверил потерпевшую, что кредит и остаток на счету его, и уговорил ее перевести ему оставшиеся деньги, которые в дальнейшем снял и потратил на собственные нужды.

Правоохранители установили, что мужчина находился в следственном изоляторе Киевщины, куда он был помещен по подозрению в совершении наркопреступления.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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