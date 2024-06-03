За $2500 хотів домовитись з прикордонником для організації «коридору» для ухилянтів: затримали ділка

На Одещині прикордонники затримали хабародавця

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомили, що затримали 26-річного харків’янина, який за 2500 доларів США планував «домовитись» зі співробітником Держприкордонслужби про налагодження співпраці з організації каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Горе-організатор спочатку намагався «вирішити» всі питання телефоном, згодом все ж таки наполіг про зустріч з прикордонником віч-на-віч.

Правоохоронці задокументували факт незаконної оборудки під час безпосередньої передачі коштів охоронцю кордону.

Наразі зловмисника затриман, оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. грн.

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