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За $2500 хотів домовитись з прикордонником для організації «коридору» для ухилянтів: затримали ділка

08:12, 3 червня 2024
На Одещині прикордонники затримали хабародавця
За $2500 хотів домовитись з прикордонником для організації «коридору» для ухилянтів: затримали ділка
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомили, що затримали 26-річного харків’янина, який за 2500 доларів США планував «домовитись» зі співробітником Держприкордонслужби про налагодження співпраці з організації каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Горе-організатор спочатку намагався «вирішити» всі питання телефоном, згодом все ж таки наполіг про зустріч з прикордонником віч-на-віч.

Правоохоронці задокументували факт незаконної оборудки під час безпосередньої передачі коштів охоронцю кордону.

Наразі зловмисника затриман, оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. грн.

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