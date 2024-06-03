За $2500 хотел договориться с пограничником для организации «коридора» для уклонистов: задержали дельца

В Одесской области пограничники задержали взяткодателя.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщили, что задержан 26-летний харьковчанин, который за 2500 долларов США планировал «договориться» с сотрудником Госпогранслужбы о налаживании сотрудничества по организации канала незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Горе-организатор сначала пытался «решить» все вопросы по телефону, впоследствии все же настоял о встрече с пограничником лицом к лицу.

Правоохранители задокументировали факт незаконной сделки при непосредственной передаче средств охраннику границы.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему объявлено подозрение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.