Відпочинок за кордоном замість службового відрядження: у Черкасах посадовець отримав підозру

Посадовець Черкаської міської ради підозрюється у заволодінні бюджетними коштами.

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику одного з управлінь Черкаської міської ради за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету в умовах воєнного стану, виділеними та виплаченими на службове відрядження.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, на початку 2023 року начальник одного з управлінь Черкаської міської ради, маючи розпорядження міського голови про направлення у службове відрядження до Федеративної Республіки Німеччина та будучи військовозобов’язаним, перетнув кордон України. При цьому він не мав наміру їхати у службове відрядження, а одразу вилетів до однієї з країн Південно-Східної Азії на відпочинок.

В подальшому, зловживаючи службовим становищем, він подав звіт про використання коштів, виданих на відрядження, в якому зазначив завідомо неправдиву інформацію про витрати.

Посадовець заволодів коштами місцевого бюджету м. Черкаси на загальну суму майже 55 тис. грн, виділеними та виплаченими на службове відрядження в якому він фактично не перебував.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У прокуратурі додали, що правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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