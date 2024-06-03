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Отдых за границей вместо служебной командировки: в Черкассах чиновник получил подозрение

20:02, 3 июня 2024
Чиновник Черкасского городского совета подозревается в завладении бюджетными средствами.
Отдых за границей вместо служебной командировки: в Черкассах чиновник получил подозрение
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Правоохранители сообщили о подозрении начальнику одного из управлений Черкасского городского совета по факту завладения средствами местного бюджета в условиях военного положения, выделенными и выплаченными на служебную командировку.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в начале 2023 года начальник одного из управлений Черкасского городского совета, имея распоряжение городского головы о направлении в служебную командировку в Федеративной Республике Германия и будучи военнообязанным, пересек границу Украины. При этом он не собирался ехать в служебную командировку, а сразу вылетел в одну из стран Юго-Восточной Азии на отдых.

В дальнейшем, злоупотребляя служебным положением, он подал отчет об использовании командировочных средств, в котором указал заведомо ложную информацию о расходах.

Чиновник завладел средствами местного бюджета г. Черкассы на общую сумму почти 55 тыс. грн, выделенными и выплаченными на служебную командировку, в которой он фактически не находился.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В прокуратуре добавили, что правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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