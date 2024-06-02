На Черкащині листоноша привласнювала гроші пенсіонерів

Правоохоронцями встановлено 7 потерпілих від протиправної діяльності поштарки.

На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 31-річна жителька м. Корсунь-Шевченківський, працюючи листоношею наприкінці лютого минулого року привласнила кошти пенсіонерів, якими вони розраховувались за житлово-комунальні послуги.

Правоохоронцями встановлено 7 потерпілих від протиправної діяльності поштарки. Загальна сума завданих їм збитків становить близько 17 тис. грн.

У прокуратурі додали, що зловмисниці загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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