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В Черкасской области почтальон присваивала деньги пенсионеров

21:03, 2 июня 2024
Правоохранителями установлено 7 потерпевших от противоправной деятельности почтальона.
В Черкасской области почтальон присваивала деньги пенсионеров
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В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту завладения чужим имуществом, путем злоупотребления доверием, совершенное повторно.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 31-летняя жительница г. Корсунь-Шевченковский, работая почтальоном в конце февраля прошлого года, присвоила средства пенсионеров, которыми они рассчитывались за жилищно-коммунальные услуги.

Правоохранителями установлено 7 потерпевших от противоправной деятельности почтальона. Общая сумма нанесенного им ущерба составляет около 17 тыс. грн.

В прокуратуре добавили, что злоумышленнице грозит наказание в виде штрафа от трех до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

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