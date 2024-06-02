Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии, — СМИ

Причиной такого решения Саудовской Аравии якобы является то, что на Саммите мира в Швейцарии не будет присутствовать рф.

Саудовская Аравия не планирует участвовать в Саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии. Об этом сообщили источники германского агентства DPA, пишет Bild.

Данные о том, что представители Саудовской Аравии не планируют участвовать в Саммите мира, немецкое агентство получило от источников в дипломатических кругах в Эр-Рияде.

Утверждается, что причиной такого решения Саудовской Аравии якобы является то, что на Саммите мира в Швейцарии не будет присутствовать рф.

Отметим, официального подтверждения решения Саудовской Аравии пока нет.

Также Президент Зеленский заявил, что россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, а некоторые государства даже стали помогать агрессору в этих намерениях.

Добавим, ранее Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.

В Белом доме подтверждают участие США в Саммите мира, но не говорят, кто поедет.

Также известно, что Китай отказался от участия в Саммите мира.

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