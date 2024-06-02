Саудівська Аравія не братиме участь в саміті миру в Швейцарії, — ЗМІ

Причиною такого рішення Саудівської Аравії нібито є те, що на Саміті миру в Швейцарії не буде присутня рф.

Саудівська Аравія не планує брати участь в Саміті миру, який пройде в середині червня у Швейцарії. Про це повідомили джерела німецького агентства DPA, пише Bild.

Дані про те, що представники Саудівської Аравії не планують брати участь у Саміті миру, німецьке агентство отримало від джерел в дипломатичних колах в Ер-Ріяді.

Стверджується, що причиною такого рішення Саудівської Аравії нібито є те, що на Саміті миру в Швейцарії не буде присутня рф.

Зазначимо, офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії наразі немає.

Також Президент Зеленський заявив, що росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, а деякі держави навіть стали допомагати агресору в цих намірах.

Додамо, Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто.

У Білому домі підтверджують участь США у Саміті миру, але не кажуть, хто поїде.

Також відомо, що Китай відмовився від участі у Саміті миру.

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