У Києві на Богатирській перекрили рух на одному з’їзді з розв’язки

У столиці через ремонт дороги обмежили рух транспорту.

У Києві дорожники проводять ремонт дороги у Оболонському районі міста. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що 4 червня з 08:00 до 00:00 перекрили дорожній рух на другому з'їзді розв'язки на перетині вул. Богатирської та Великої Кільцевої дороги.

«Також частково перекриють рух проїжджою частиною, а саме: другою смугою на з'їзді з Оболонського проспекту на Велику Кільцеву дорогу», — йдеться у повідомленні.

Комунальники просить громадян враховувати обмеження під час планування маршруту.

Також із 4 до 7 червня з 08:00 до 17:00 діятимуть часткові обмеження руху транспорту на вул. Академіка Заболотного. У КМДА додали, що, зокрема, рух обмежать на ділянці від вул. Фестивальної до вул. Академіка Тронька крайньою правою смугою в напрямку Одеського шляхопроводу.

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