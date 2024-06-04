В Киеве на Богатырской перекрыли движение на одном съезде с развязки

В столице из-за ремонта дороги ограничили движение транспорта.

В Киеве дорожники производят ремонт дороги в Оболонском районе города. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

4 июня с 08:00 до 00:00 перекрыли дорожное движение на втором съезде развязки на пересечении ул. Богатырской и Большой Кольцевой дороги.

«Также частично перекроют движение по проезжей части, а именно: второй полосе на съезде с Оболонского проспекта на Большую Кольцевую дорогу», — говорится в сообщении.

Коммунальщики просят граждан учитывать ограничения при планировании маршрута.

Также с 4 по 7 июня с 08:00 до 17:00 будут действовать частичные ограничения движения транспорта на ул. Академика Заболотного. В КГГА добавили, что, в частности, движение будет ограничено на участке от ул. Фестивальной до ул. Академика Тронька по крайней правой полосе в направлении Одесского путепровода.

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