Війна змінюється: Джон Кірбі пояснив, чи можуть США розширити дозвіл для ЗСУ на удари по цілях в рф

Джон Кірбі не виключає розширення дозволу на використання американської зброї

Радник з комунікацій у сфері безпеки адміністрації президента Джон Кірбі не виключає, що в майбутньому США можуть розширити дозвіл на використання зброї для України. За його словами, рішення залежатиме від ситуації на полі бою, передає пресслужба Білого дому.

Кірбі зауважив, що на кожному кроці війни в умовах зміни ситуації на полі бою влада США розвивала та змінювала свою підтримку України.

«І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям», - сказав він.

На уточнювальне запитання, про які саме розширення дозволу можна говорити, Кірбі відповів, що «не варто забігати наперед у рішеннях, які ще не були ухвалені».

Натомість він запевнив, що США не відвернуться від потреб України, і надалі будуть намагатися розвивати підтримку, залежно від розвитку ситуації на полі бою.

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