Война меняется: Джон Кирби объяснил, могут ли США расширить разрешение для ВСУ на удары по целям в рф

Джон Кирби не исключает расширения разрешения на использование американского оружия.

Советник по коммуникациям в сфере безопасности администрации президента Джон Кирби не исключает, что в будущем США могут расширить разрешение использования оружия для Украины. По его словам, решение будет зависеть от ситуации на поле боя, передает пресс-служба Белого дома.

Кирби отметил, что на каждом шагу войны в условиях изменения ситуации на поле боя власти США развивали и меняли свою поддержку Украины.

«И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что потребуется украинцам», - сказал он.

На уточняющий вопрос, о каких именно расширениях разрешения можно говорить, Кирби ответил, что «не стоит забегать наперед в решениях, которые еще не были приняты».

В то же время он заверил, что США не отвернуться от потребностей Украины, и в дальнейшем будут пытаться развивать поддержку в зависимости от развития ситуации на поле боя.

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