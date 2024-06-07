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На Одещині викрили 17-річного хлопця на продажі підробленої «Дії»

20:20, 7 червня 2024
Кіберполіція викрила 17-річного шахрая з Одещини, який збував фейковий застосунок, який дозволяв створювати фальшиві електронні документи.
На Одещині викрили 17-річного хлопця на продажі підробленої «Дії»
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В Одеській області українські правоохоронці викрили 17-річного хлопця, який продавав підроблений застосунок «Дія». Про це повідомляє Кіберполіція України.

Жителю Ізмаїльської громади оголосили підозру у збуті підробленого офіційного документа. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що хлопець завантажив з інтернету на свій смартфон застосунок, який дозволяв створювати фальшиві електронні документи. Фейковий додаток візуально повністю копіював діалогове вікно мобільного застосунку «Дія» і дозволяв користувачу змінювати особисті дані та фотографію.

Щоб заробити грошей, неповнолітній створив у месенджері канал, де розмістив оголошення про продаж застосунку. На його пропозицію відгукнулися троє юнаків, 17-ти та 20-ти років, які перерахували по 100 гривень і отримали файл для інсталяції. Всі троє покупців пояснили, що придбали його задля розваги.

«В ході проведення слідчих дій ми виявили в телефоні фігуранта інформацію, що підтверджує його протиправну діяльність. За наявності достатніх доказів під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ми повідомили правопорушнику про підозру за частинами 1 та 3 статті 358 Кримінального кодексу України – у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою та надає права або звільняє від обов’язків, зокрема вчиненому повторно. Хоча хлопець неповнолітній, він досяг віку з якого настає кримінальна відповідальність, і відповідно до чинного законодавства йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк», – повідомила слідча Світлана Могиляк.

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