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В Одесской области разоблачили 17-летнего парня на продаже поддельной «Дії»

20:20, 7 июня 2024
Киберполиция разоблачила 17-летнего мошенника из Одесской области, который сбывал фейковое приложение, которое позволяло создавать фальшивые электронные документы.
В Одесской области разоблачили 17-летнего парня на продаже поддельной «Дії»
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В Одесской области украинские правоохранители разоблачили 17-летнего парня, который продавал поддельное приложение «Дія». Об этом сообщает Киберполиция Украины.

Жителю Измаильской общины объявили подозрение в сбыте поддельного официального документа. Ему грозит ограничение или лишение свободы.

Правоохранители установили, что парень загрузил из интернета на свой смартфон приложение, которое позволяло создавать фальшивые электронные документы. Фейковое приложение визуально полностью копировало диалоговое окно мобильного приложения «Дія» и позволяло пользователю изменять личные данные и фотографию.

Чтобы заработать денег, несовершеннолетний создал в мессенджере канал, где разместил объявление о продаже приложения. На его предложение откликнулись трое юношей, 17-ти и 20-ти лет, которые перечислили по 100 гривен и получили файл для установки. Все трое покупателей объяснили, что приобрели его для развлечения.

«В ходе проведения следственных действий мы обнаружили в телефоне фигуранта информацию, подтверждающую его противоправную деятельность. При наличии достаточных доказательств под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы мы сообщили правонарушителю о подозрении по частям 1 и 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины - в сбыте поддельного официального документа, который выдается учреждением и предоставляет права или освобождает от обязанностей, в том числе совершенном повторно. Хотя парень несовершеннолетний, он достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и в соответствии с действующим законодательством ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок», - сообщила следователь Светлана Могиляк.

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