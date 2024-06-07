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Графіки відключень електроенергії 8 червня діятимуть не всю добу, а в окремі години

19:08, 7 червня 2024
За вказівкою Укренерго, графіки стабілізаційних відключень для промислових і побутових споживачів застосовуватимуть в окремі години.
Графіки відключень електроенергії 8 червня діятимуть не всю добу, а в окремі години
Джерело фото: Укренерго
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У суботу, 9 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 5:00 та з 16:00 до 24:00. Про це повідомили в Укренерго.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, з 8 червня, в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.

У суботу у Києві, за вказівкою Укренерго, застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень для промислових і побутових споживачів з 00:00 до 05:00, та з 16:00 до 24:00.

Нагадаємо, що заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук пояснила, чому підвищили тариф на електроенергію та зазначила, що ринкова вартість світла має складати 7,5 грн/кВ.

За її словами, додаткові кошти, які отримають енергетики після підвищення тарифу на електроенергію для населення, спрямують на ремонти та відновлення генерації державними компаніями.

Також вона пояснила, що нова тарифікація постачання електроенергії населенню дозволить «продовжити ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими».

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