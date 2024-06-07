Графики отключений электроэнергии 8 июня будут действовать не все сутки, а в отдельные часы

По указанию Укрэнерго, графики стабилизационных отключений для промышленных и бытовых потребителей будут применять в отдельные часы.

Источник фото: Укрэнерго

В субботу, 9 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 5:00 и с 16:00 до 24:00. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, с 8 июня, в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, который должен обеспечить меньшую продолжительность ограничений электроэнергии.

В субботу в Киеве, по указанию Укрэнерго, будут применять графики стабилизационных отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00.

Напомним, что заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук объяснила, почему повысили тариф на электроэнергию и отметила, что рыночная стоимость света должна составлять 7,5 грн/кВ.

По ее словам, дополнительные средства, которые получат энергетики после повышения тарифа на электроэнергию для населения, будут направлены на ремонты и возобновление генерации государственными компаниями.

Также она пояснила, что новая тарификация поставок электроэнергии населению позволит «продолжить ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме».

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