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Завищувала зарплату собі та працівникам: на Дніпропетровщині колишнього бухгалтера ліцею підозрюють у заволодінні понад 1 мільйона гривень

18:01, 9 червня 2024
За даними слідства, підозрювана упродовж двох років безпідставно завищувала собі і двом працівникам ліцею заробітну плату.
Завищувала зарплату собі та працівникам: на Дніпропетровщині колишнього бухгалтера ліцею підозрюють у заволодінні понад 1 мільйона гривень
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На Дніпропетровщині колишнього бухгалтера ліцею підозрюють у заволодінні понад 1 мільйона гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому головному бухгалтеру одного із ліцеїв міста.

Їй інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах (ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювана упродовж двох років безпідставно завищувала собі і двом працівникам ліцею заробітну плату.

Вона вносила неправдиві дані про розмір виплат до системи інтернет-банкінгу, на підставі яких незаконно нараховувались кошти.

Зазначається, що у такий спосіб жінка заволоділа понад 1 млн грн бюджетних коштів.

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