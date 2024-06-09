Завышала зарплату себе и работникам: на Днепропетровщине бывшего бухгалтера лицея подозревают в завладении более 1 миллиона гривен

По данным следствия, подозреваемая в течение двух лет безосновательно завышала себе и двум работникам лицея заработную плату.

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В Днепропетровской области бывшего бухгалтера лицея подозревают в завладении более 1 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Жовтоводской окружной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему главному бухгалтеру одного из лицеев города.

Ей инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах (ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая в течение двух лет безосновательно завышала себе и двум работникам лицея заработную плату.

Она вносила ложные данные о размере выплат в систему интернет-банкинга, на основании которых незаконно начислялись средства.

Отмечается, что таким образом женщина завладела более чем 1 млн грн бюджетных средств.

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