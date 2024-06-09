Под видом государственной помощи обворовывал граждан: во Львове будут судить мошенника

Злоумышленник организовал мошенническую схему завладения средствами с помощью так называемых фишинговых сайтов.

Во Львове правоохранители направили в суд обвинительный акт по отношению к 19-летнему парню, который под видом государственной помощи обворовывал граждан. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Злоумышленник организовал мошенническую схему завладения средствами с помощью так называемых фишинговых сайтов.

Для этого мужчина рассылал сообщения через чат-бот Telegram с информацией о возможности получения помощи от государства. В частности, это касалось внутренне перемещенных лиц, одиноких матерей или помощи гражданам от ООН.

В сообщениях он прикреплял ссылку на фейковые сайты под видом банковских учреждений. Там потерпевшие вводили свои личные данные для доступа к онлайн-банкингу.

Таким образом, мужчина получал коды доступа к счетам пострадавших и мог проводить операции с их средствами.

Кроме того, после получения данных потерпевших, фигурант распространял их данные третьим лицам с помощью этого мессенджера.

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