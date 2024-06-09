Під виглядом державної допомоги обкрадав громадян: у Львові судитимуть шахрая

Зловмисник організував шахрайську схему заволодіння коштами громадян за допомогою так званих фішингових сайтів.

У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного хлопця, який під виглядом державної допомоги обкрадав громадян. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зловмисник організував шахрайську схему заволодіння коштами громадян за допомогою так званих фішингових сайтів.

Для цього чоловік розсилав повідомлення через чат-бот Telegram з інформацією про можливість отримання допомоги від держави. Зокрема, це стосувалось внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів або ж допомоги громадянам від ООН.

У повідомленнях він долучав посилання на фейкові сайти під виглядом банківських установ. Там потерпілі вводили свої особисті дані для доступу до онлайн-банкінгу.

Таким чином чоловік отримував коди доступу до рахунків потерпілих та міг проводити операції з їх коштами.

Окрім цього, після отримання даних потерпілих, фігурант розповсюджував їх дані третім особам за допомогою цього ж месенджеру.

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