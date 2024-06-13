У Києві група підлітків побили 44-річного чоловіка на літній терасі кафе

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка, всіх учасників бійки вдалося розшукати.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження щодо інциденту, який стався на території літньої тераси кафе у центрі столиці. Група підлітків завдала чоловікові легких тілесних ушкоджень, а відео бійки розлетілося в соцмережах. Про це повідомила поліція Києва.

За зверненням 44-річного місцевого мешканця, правоохоронці встановили всіх учасників бійки та доставили їх до управління поліції для з’ясування обставин події. Відповідно до частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України, розпочато кримінальне провадження щодо умисного спричинення легких тілесних ушкоджень.

Зараз поліцейські чекають результатів судово-медичної експертизи, яка встановить ступінь тяжкості отриманих постраждалим тілесних ушкоджень. Для взаємодії з неповнолітніми залучені співробітники ювенальної превенції. Досудове розслідування у цій справі продовжується.

Відповідно до законодавства України, за вчинення такого злочину може передбачатися штраф або обмеження волі.

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