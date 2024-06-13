В Киеве группа подростков избили 44-летнего мужчину на летней террасе кафе

Полиция начала уголовное производство по факту избиения мужчины, всех участников драки удалось разыскать.

Фото иллюстративное

Следователи начали уголовное производство по инциденту, который произошел на территории летней террасы кафе в центре столицы. Группа подростков нанесла мужчине легкие телесные повреждения, а видео драки разлетелось в соцсетях. Об этом сообщила полиция Киева.

По обращению 44-летнего местного жителя, правоохранители установили всех участников драки и доставили их в управление полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Согласно части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, начато уголовное производство относительно умышленного причинения легких телесных повреждений.

Сейчас полицейские ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести полученных пострадавшим телесных повреждений. Для взаимодействия с несовершеннолетними привлечены сотрудники ювенальной превенции. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

В соответствии с законодательством Украины, за совершение такого преступления может предусматриваться штраф или ограничение свободы.

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