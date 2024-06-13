Избран новый состав Совета общественного контроля при НАБУ

15 членов Совета общественного контроля от 5 общественных объединений в течение следующих двух лет будут осуществлять гражданский контроль за деятельностью НАБУ.

10 июня прошло интернет-голосование за новый состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины. Об этом сообщает НАБУ.

В состав вошли кандидаты от пяти общественных объединений: ОО «Ветеранский Топор», «ОО «Антикоррупционный топор», ОО «Институт равных прав», ОО «Украинское юридическое общество» и ОО «Центр общественного контроля». Среди победителей голосования – 4 женщины и 11 мужчин.

Отмечается, что для проведения интернет-голосования Национальное бюро использовало программное обеспечение с открытым кодом, что позволило пользователям следить за процессом голосования в режиме реального времени. Протокол голосования, содержащий закодированные данные о действиях каждого пользователя, был доступен публично в течение всего времени волеизъявления. А сразу после его завершения, часть данных по каждому пользователю была раскодирована, что позволило всем кандидатам определить и проанализировать статистические результаты голосования еще до момента их официального обнародования, отметили в НАБУ.

Как сообщает НАБУ, на протяжении всего голосования независимый наблюдатель — ОО «Электронная демократия» — осуществлял мониторинг за процессом интернет-голосования. По его результатам фактов, свидетельствующих об искусственном завышении количества голосов в отношении 15 человек, получивших наибольшую поддержку среди избирателей, независимым наблюдателем не обнаружено.

Согласно условиям проведения рейтингового интернет-голосования за кандидатов в новый состав Совета общественного контроля, при подсчете его результатов засчитывались голоса, зарегистрированные системой голосования в период с 09:00 до 21:00. Согласно протоколам голосования, размещенным на официальном вебсайте НАБУ, зарегистрировано голоса 9 057 человек.

Объявление о результатах рейтингового Интернет-голосования с указанием количества голосов, поданных за каждого кандидата.

№ ПІБ Громадське об’єднання К-сть голосів 1 Швець Антон Андрійович ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА» 6928 2 Даценко Катерина Андріївна ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА» 6829 3 Савчук Марк Сергійович ГО «Антикорупційна сокира» 6824 4 Штанков Микита Володимирович ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА» 6780 5 Прудковських Віктор Вячеславович ГО «Антикорупційна сокира» 6773 6 Ходоловський Єлісей Костянтинович ГО «Антикорупційна сокира» 6739 7 Аксьонов Михайло Юрійович ГО «Інститут рівних прав» 6684 8 Щоголев Дмитро Миколайович ГО «Українське правниче товариство» 6665 9 Гаврилюк Юлія Володимирівна ГО «Українське правниче товариство» 6660 10 Кальницька Юлія Ігорівна ГО «Інститут рівних прав» 6589 11 Микитюк Антон Сергійович ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ» 6588 12 Родіна Аліна Сергіївна ГО «Українське правниче товариство» 6587 13 Півненко Володимир Юрійович ГО «Інститут рівних прав» 6581 14 Москвітін Ігор Олегович ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ» 6520 15 Чижмарь Василь Юрійович ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ» 6493 16 Наконечний Володимир Михайлович ВМГО «Совість і Надія України» 849 17 Самойлов Олексій Федорович ВМГО «Совість і Надія України» 720 18 Шевченко Михайло Петрович ВМГО «Совість і Надія України» 704 19 Кульга Майя Володимирівна ГО «ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ» 445 20 Бондар Станіслав Ігорович ГО «Офіс протидії корупції та рейдерству» 380 21 Шевчук Орест Михайлович ГО «Асоціація фахівців з питань протидії корупції та рейдерству» 263 22 Федоренко Анна Володимирівна ГО «ФУНДАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» 112 23 Супрунова Тетяна Володимирівна ГО «Агрономічне без корупції.

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