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Избран новый состав Совета общественного контроля при НАБУ

16:09, 13 июня 2024
15 членов Совета общественного контроля от 5 общественных объединений в течение следующих двух лет будут осуществлять гражданский контроль за деятельностью НАБУ.
Избран новый состав Совета общественного контроля при НАБУ
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10 июня прошло интернет-голосование за новый состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины. Об этом сообщает НАБУ.

В состав вошли кандидаты от пяти общественных объединений: ОО «Ветеранский Топор», «ОО «Антикоррупционный топор», ОО «Институт равных прав», ОО «Украинское юридическое общество» и ОО «Центр общественного контроля». Среди победителей голосования – 4 женщины и 11 мужчин.

Отмечается, что для проведения интернет-голосования Национальное бюро использовало программное обеспечение с открытым кодом, что позволило пользователям следить за процессом голосования в режиме реального времени. Протокол голосования, содержащий закодированные данные о действиях каждого пользователя, был доступен публично в течение всего времени волеизъявления. А сразу после его завершения, часть данных по каждому пользователю была раскодирована, что позволило всем кандидатам определить и проанализировать статистические результаты голосования еще до момента их официального обнародования, отметили в НАБУ.

Как сообщает НАБУ, на протяжении всего голосования независимый наблюдатель — ОО «Электронная демократия» — осуществлял мониторинг за процессом интернет-голосования. По его результатам фактов, свидетельствующих об искусственном завышении количества голосов в отношении 15 человек, получивших наибольшую поддержку среди избирателей, независимым наблюдателем не обнаружено.

Согласно условиям проведения рейтингового интернет-голосования за кандидатов в новый состав Совета общественного контроля, при подсчете его результатов засчитывались голоса, зарегистрированные системой голосования в период с 09:00 до 21:00. Согласно протоколам голосования, размещенным на официальном вебсайте НАБУ, зарегистрировано голоса 9 057 человек.

Объявление о результатах рейтингового Интернет-голосования с указанием количества голосов, поданных за каждого кандидата.

 

ПІБ

Громадське об’єднання

К-сть голосів

1

Швець Антон Андрійович

ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА»

6928

2

Даценко Катерина Андріївна

ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА»

6829

3

Савчук Марк Сергійович

ГО «Антикорупційна сокира»

6824

4

Штанков Микита Володимирович

ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА»

6780

5

Прудковських Віктор Вячеславович

ГО «Антикорупційна сокира»

6773

6

Ходоловський Єлісей Костянтинович

ГО «Антикорупційна сокира»

6739

7

Аксьонов Михайло Юрійович

ГО «Інститут рівних прав»

6684

8

Щоголев Дмитро Миколайович

ГО «Українське правниче товариство»

6665

9

Гаврилюк Юлія Володимирівна

ГО «Українське правниче товариство»

6660

10

Кальницька Юлія Ігорівна

ГО «Інститут рівних прав»

6589

11

Микитюк Антон Сергійович

ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ»

6588

12

Родіна Аліна Сергіївна

ГО «Українське правниче товариство»

6587

13

Півненко Володимир Юрійович

ГО «Інститут рівних прав»

6581

14

Москвітін Ігор Олегович

ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ»

6520

15

Чижмарь Василь Юрійович

ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ»

6493

16

Наконечний Володимир Михайлович

ВМГО «Совість і Надія України»

849

17

Самойлов Олексій Федорович

ВМГО «Совість і Надія України»

720

18

Шевченко Михайло Петрович

ВМГО «Совість і Надія України»

704

19

Кульга Майя Володимирівна

ГО «ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ»

445

20

Бондар Станіслав Ігорович

ГО «Офіс протидії корупції та рейдерству»

380

21

Шевчук Орест Михайлович

ГО «Асоціація фахівців з питань протидії корупції та рейдерству»

263

22

Федоренко Анна Володимирівна

ГО «ФУНДАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

112

23

Супрунова Тетяна Володимирівна

ГО «Агрономічне без корупції.
Громадський контроль»

96

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