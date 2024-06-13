Избран новый состав Совета общественного контроля при НАБУ

10 июня прошло интернет-голосование за новый состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины. Об этом сообщает НАБУ.
В состав вошли кандидаты от пяти общественных объединений: ОО «Ветеранский Топор», «ОО «Антикоррупционный топор», ОО «Институт равных прав», ОО «Украинское юридическое общество» и ОО «Центр общественного контроля». Среди победителей голосования – 4 женщины и 11 мужчин.
Отмечается, что для проведения интернет-голосования Национальное бюро использовало программное обеспечение с открытым кодом, что позволило пользователям следить за процессом голосования в режиме реального времени. Протокол голосования, содержащий закодированные данные о действиях каждого пользователя, был доступен публично в течение всего времени волеизъявления. А сразу после его завершения, часть данных по каждому пользователю была раскодирована, что позволило всем кандидатам определить и проанализировать статистические результаты голосования еще до момента их официального обнародования, отметили в НАБУ.
Как сообщает НАБУ, на протяжении всего голосования независимый наблюдатель — ОО «Электронная демократия» — осуществлял мониторинг за процессом интернет-голосования. По его результатам фактов, свидетельствующих об искусственном завышении количества голосов в отношении 15 человек, получивших наибольшую поддержку среди избирателей, независимым наблюдателем не обнаружено.
Согласно условиям проведения рейтингового интернет-голосования за кандидатов в новый состав Совета общественного контроля, при подсчете его результатов засчитывались голоса, зарегистрированные системой голосования в период с 09:00 до 21:00. Согласно протоколам голосования, размещенным на официальном вебсайте НАБУ, зарегистрировано голоса 9 057 человек.
Объявление о результатах рейтингового Интернет-голосования с указанием количества голосов, поданных за каждого кандидата.
|
№
|
ПІБ
|
Громадське об’єднання
|
К-сть голосів
|
1
|
Швець Антон Андрійович
|
ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА»
|
6928
|
2
|
Даценко Катерина Андріївна
|
ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА»
|
6829
|
3
|
Савчук Марк Сергійович
|
ГО «Антикорупційна сокира»
|
6824
|
4
|
Штанков Микита Володимирович
|
ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА»
|
6780
|
5
|
Прудковських Віктор Вячеславович
|
ГО «Антикорупційна сокира»
|
6773
|
6
|
Ходоловський Єлісей Костянтинович
|
ГО «Антикорупційна сокира»
|
6739
|
7
|
Аксьонов Михайло Юрійович
|
ГО «Інститут рівних прав»
|
6684
|
8
|
Щоголев Дмитро Миколайович
|
ГО «Українське правниче товариство»
|
6665
|
9
|
Гаврилюк Юлія Володимирівна
|
ГО «Українське правниче товариство»
|
6660
|
10
|
Кальницька Юлія Ігорівна
|
ГО «Інститут рівних прав»
|
6589
|
11
|
Микитюк Антон Сергійович
|
ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ»
|
6588
|
12
|
Родіна Аліна Сергіївна
|
ГО «Українське правниче товариство»
|
6587
|
13
|
Півненко Володимир Юрійович
|
ГО «Інститут рівних прав»
|
6581
|
14
|
Москвітін Ігор Олегович
|
ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ»
|
6520
|
15
|
Чижмарь Василь Юрійович
|
ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ»
|
6493
|
16
|
Наконечний Володимир Михайлович
|
ВМГО «Совість і Надія України»
|
849
|
17
|
Самойлов Олексій Федорович
|
ВМГО «Совість і Надія України»
|
720
|
18
|
Шевченко Михайло Петрович
|
ВМГО «Совість і Надія України»
|
704
|
19
|
Кульга Майя Володимирівна
|
ГО «ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ»
|
445
|
20
|
Бондар Станіслав Ігорович
|
ГО «Офіс протидії корупції та рейдерству»
|
380
|
21
|
Шевчук Орест Михайлович
|
ГО «Асоціація фахівців з питань протидії корупції та рейдерству»
|
263
|
22
|
Федоренко Анна Володимирівна
|
ГО «ФУНДАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
|
112
|
23
|
Супрунова Тетяна Володимирівна
|
ГО «Агрономічне без корупції.
|
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