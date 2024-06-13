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Обрано новий склад Ради громадського контролю при НАБУ

16:09, 13 червня 2024
15 членів РГК від 5 громадських об'єднань упродовж наступних двох років здійснюватимуть цивільний контроль за діяльністю НАБУ.
Обрано новий склад Ради громадського контролю при НАБУ
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10 червня відбулося інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. Про це повідомляє НАБУ. 

До складу РГК увійшли кандидати від п'яти громадських об’єднань: ГО «Ветеранська Сокира», «ГО «Антикорупційна сокира», ГО «Інститут рівних прав», ГО «Українське правниче товариство» та ГО «Центр суспільного контролю». Серед переможців голосування – 4 жінки та 11 чоловіків. 

Зазначається, що для проведення інтернет-голосування Національне бюро використало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дозволило користувачам стежити за процесом голосування в режимі реального часу. Протокол голосування, що містив закодовані дані щодо дій кожного користувача, був доступний публічно впродовж всього часу волевиявлення. А відразу після його завершення частина даних по кожному користувачу була розкодована, що дозволило всім кандидатам визначити та проаналізувати статистичні результати голосування ще до моменту їх офіційного оприлюднення.

Як повідомляє НАБУ, впродовж усього часу голосування незалежний спостерігач — ГО «Електронна демократія» — здійснював моніторинг за процесом інтернет-голосування. За його результатами фактів, які б свідчили про штучне завищення кількості голосів щодо 15 осіб, які здобули найбільшу підтримку серед виборців, незалежним спостерігачем не виявлено.

Відповідно до умов проведення рейтингового інтернет-голосування за кандидатів до нового складу РГК при підрахунку його результатів зараховувалися голоси, зареєстровані системою голосування в період з 09:00 до 21:00. Згідно з протоколами голосування, розміщеними на офіційному вебсайті НАБУ, зареєстровано голоси 9 057 осіб.

Оголошення про результати рейтингового Інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата

ПІБ

Громадське об’єднання

К-сть голосів

1

Швець Антон Андрійович

ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА»

6928

2

Даценко Катерина Андріївна

ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА»

6829

3

Савчук Марк Сергійович

ГО «Антикорупційна сокира»

6824

4

Штанков Микита Володимирович

ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА»

6780

5

Прудковських Віктор Вячеславович

ГО «Антикорупційна сокира»

6773

6

Ходоловський Єлісей Костянтинович

ГО «Антикорупційна сокира»

6739

7

Аксьонов Михайло Юрійович

ГО «Інститут рівних прав»

6684

8

Щоголев Дмитро Миколайович

ГО «Українське правниче товариство»

6665

9

Гаврилюк Юлія Володимирівна

ГО «Українське правниче товариство»

6660

10

Кальницька Юлія Ігорівна

ГО «Інститут рівних прав»

6589

11

Микитюк Антон Сергійович

ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ»

6588

12

Родіна Аліна Сергіївна

ГО «Українське правниче товариство»

6587

13

Півненко Володимир Юрійович

ГО «Інститут рівних прав»

6581

14

Москвітін Ігор Олегович

ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ»

6520

15

Чижмарь Василь Юрійович

ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ»

6493

16

Наконечний Володимир Михайлович

ВМГО «Совість і Надія України»

849

17

Самойлов Олексій Федорович

ВМГО «Совість і Надія України»

720

18

Шевченко Михайло Петрович

ВМГО «Совість і Надія України»

704

19

Кульга Майя Володимирівна

ГО «ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ»

445

20

Бондар Станіслав Ігорович

ГО «Офіс протидії корупції та рейдерству»

380

21

Шевчук Орест Михайлович

ГО «Асоціація фахівців з питань протидії корупції та рейдерству»

263

22

Федоренко Анна Володимирівна

ГО «ФУНДАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

112

23

Супрунова Тетяна Володимирівна

ГО «Агрономічне без корупції.
Громадський контроль»

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