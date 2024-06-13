Обрано новий склад Ради громадського контролю при НАБУ

10 червня відбулося інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. Про це повідомляє НАБУ.
До складу РГК увійшли кандидати від п'яти громадських об’єднань: ГО «Ветеранська Сокира», «ГО «Антикорупційна сокира», ГО «Інститут рівних прав», ГО «Українське правниче товариство» та ГО «Центр суспільного контролю». Серед переможців голосування – 4 жінки та 11 чоловіків.
Зазначається, що для проведення інтернет-голосування Національне бюро використало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дозволило користувачам стежити за процесом голосування в режимі реального часу. Протокол голосування, що містив закодовані дані щодо дій кожного користувача, був доступний публічно впродовж всього часу волевиявлення. А відразу після його завершення частина даних по кожному користувачу була розкодована, що дозволило всім кандидатам визначити та проаналізувати статистичні результати голосування ще до моменту їх офіційного оприлюднення.
Як повідомляє НАБУ, впродовж усього часу голосування незалежний спостерігач — ГО «Електронна демократія» — здійснював моніторинг за процесом інтернет-голосування. За його результатами фактів, які б свідчили про штучне завищення кількості голосів щодо 15 осіб, які здобули найбільшу підтримку серед виборців, незалежним спостерігачем не виявлено.
Відповідно до умов проведення рейтингового інтернет-голосування за кандидатів до нового складу РГК при підрахунку його результатів зараховувалися голоси, зареєстровані системою голосування в період з 09:00 до 21:00. Згідно з протоколами голосування, розміщеними на офіційному вебсайті НАБУ, зареєстровано голоси 9 057 осіб.
Оголошення про результати рейтингового Інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата
|
№
|
ПІБ
|
Громадське об’єднання
|
К-сть голосів
|
1
|
Швець Антон Андрійович
|
ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА»
|
6928
|
2
|
Даценко Катерина Андріївна
|
ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА»
|
6829
|
3
|
Савчук Марк Сергійович
|
ГО «Антикорупційна сокира»
|
6824
|
4
|
Штанков Микита Володимирович
|
ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА»
|
6780
|
5
|
Прудковських Віктор Вячеславович
|
ГО «Антикорупційна сокира»
|
6773
|
6
|
Ходоловський Єлісей Костянтинович
|
ГО «Антикорупційна сокира»
|
6739
|
7
|
Аксьонов Михайло Юрійович
|
ГО «Інститут рівних прав»
|
6684
|
8
|
Щоголев Дмитро Миколайович
|
ГО «Українське правниче товариство»
|
6665
|
9
|
Гаврилюк Юлія Володимирівна
|
ГО «Українське правниче товариство»
|
6660
|
10
|
Кальницька Юлія Ігорівна
|
ГО «Інститут рівних прав»
|
6589
|
11
|
Микитюк Антон Сергійович
|
ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ»
|
6588
|
12
|
Родіна Аліна Сергіївна
|
ГО «Українське правниче товариство»
|
6587
|
13
|
Півненко Володимир Юрійович
|
ГО «Інститут рівних прав»
|
6581
|
14
|
Москвітін Ігор Олегович
|
ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ»
|
6520
|
15
|
Чижмарь Василь Юрійович
|
ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ»
|
6493
|
16
|
Наконечний Володимир Михайлович
|
ВМГО «Совість і Надія України»
|
849
|
17
|
Самойлов Олексій Федорович
|
ВМГО «Совість і Надія України»
|
720
|
18
|
Шевченко Михайло Петрович
|
ВМГО «Совість і Надія України»
|
704
|
19
|
Кульга Майя Володимирівна
|
ГО «ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ»
|
445
|
20
|
Бондар Станіслав Ігорович
|
ГО «Офіс протидії корупції та рейдерству»
|
380
|
21
|
Шевчук Орест Михайлович
|
ГО «Асоціація фахівців з питань протидії корупції та рейдерству»
|
263
|
22
|
Федоренко Анна Володимирівна
|
ГО «ФУНДАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
|
112
|
23
|
Супрунова Тетяна Володимирівна
|
ГО «Агрономічне без корупції.
|
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