Обрано новий склад Ради громадського контролю при НАБУ

15 членів РГК від 5 громадських об'єднань упродовж наступних двох років здійснюватимуть цивільний контроль за діяльністю НАБУ.

10 червня відбулося інтернет-голосування за новий склад Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. Про це повідомляє НАБУ.

До складу РГК увійшли кандидати від п'яти громадських об’єднань: ГО «Ветеранська Сокира», «ГО «Антикорупційна сокира», ГО «Інститут рівних прав», ГО «Українське правниче товариство» та ГО «Центр суспільного контролю». Серед переможців голосування – 4 жінки та 11 чоловіків.

Зазначається, що для проведення інтернет-голосування Національне бюро використало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дозволило користувачам стежити за процесом голосування в режимі реального часу. Протокол голосування, що містив закодовані дані щодо дій кожного користувача, був доступний публічно впродовж всього часу волевиявлення. А відразу після його завершення частина даних по кожному користувачу була розкодована, що дозволило всім кандидатам визначити та проаналізувати статистичні результати голосування ще до моменту їх офіційного оприлюднення.

Як повідомляє НАБУ, впродовж усього часу голосування незалежний спостерігач — ГО «Електронна демократія» — здійснював моніторинг за процесом інтернет-голосування. За його результатами фактів, які б свідчили про штучне завищення кількості голосів щодо 15 осіб, які здобули найбільшу підтримку серед виборців, незалежним спостерігачем не виявлено.

Відповідно до умов проведення рейтингового інтернет-голосування за кандидатів до нового складу РГК при підрахунку його результатів зараховувалися голоси, зареєстровані системою голосування в період з 09:00 до 21:00. Згідно з протоколами голосування, розміщеними на офіційному вебсайті НАБУ, зареєстровано голоси 9 057 осіб.

Оголошення про результати рейтингового Інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата

№ ПІБ Громадське об’єднання К-сть голосів 1 Швець Антон Андрійович ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА» 6928 2 Даценко Катерина Андріївна ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА» 6829 3 Савчук Марк Сергійович ГО «Антикорупційна сокира» 6824 4 Штанков Микита Володимирович ГО «ВЕТЕРАНСЬКА СОКИРА» 6780 5 Прудковських Віктор Вячеславович ГО «Антикорупційна сокира» 6773 6 Ходоловський Єлісей Костянтинович ГО «Антикорупційна сокира» 6739 7 Аксьонов Михайло Юрійович ГО «Інститут рівних прав» 6684 8 Щоголев Дмитро Миколайович ГО «Українське правниче товариство» 6665 9 Гаврилюк Юлія Володимирівна ГО «Українське правниче товариство» 6660 10 Кальницька Юлія Ігорівна ГО «Інститут рівних прав» 6589 11 Микитюк Антон Сергійович ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ» 6588 12 Родіна Аліна Сергіївна ГО «Українське правниче товариство» 6587 13 Півненко Володимир Юрійович ГО «Інститут рівних прав» 6581 14 Москвітін Ігор Олегович ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ» 6520 15 Чижмарь Василь Юрійович ГО «ЦЕНТР СУСПІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ» 6493 16 Наконечний Володимир Михайлович ВМГО «Совість і Надія України» 849 17 Самойлов Олексій Федорович ВМГО «Совість і Надія України» 720 18 Шевченко Михайло Петрович ВМГО «Совість і Надія України» 704 19 Кульга Майя Володимирівна ГО «ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ» 445 20 Бондар Станіслав Ігорович ГО «Офіс протидії корупції та рейдерству» 380 21 Шевчук Орест Михайлович ГО «Асоціація фахівців з питань протидії корупції та рейдерству» 263 22 Федоренко Анна Володимирівна ГО «ФУНДАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» 112 23 Супрунова Тетяна Володимирівна ГО «Агрономічне без корупції.

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