Володимир Зеленський прибув на саміт G7 в Італію: відео

Президента України зустріла прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Джерело фото: rainews.it

Президент Володимир Зеленський прибув в Італію на саміт G7, який присвячений ситуації в Україні та її подальшій підтримці.

«Саміт G7. Чітка підтримка України, міжнародного права та справедливого миру.

Щодня зміцнюємо наші позиції та додаємо сили нашому захисту життя.

Кожна зустріч – заради того, щоб Україна отримала нові можливості для перемоги. Дякую всім нашим партнерам!», - підписав Президент під відео.

Нагадаємо, Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер анонсував 50 млрд доларів для України із заморожених активів рф.

Як писала «Судово-юридична газета», лідери країн G7 досягли домовленості про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів до кінця року.

«У нас є угода. Як завжди, в G7 лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму», – зазначив представник канцелярії французького президента.

За планом, країни G7 використають прибуток від відсотків на 300 мільярдів євро заморожених активів російського Центрального банку для допомоги Києву. Цей прибуток буде використано як заставу для кредиту на суму до 50 мільярдів доларів.

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