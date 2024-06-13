40,69 за долар: НБУ підвищив курс долара до історичного максимуму

Національний банк знову підвищив курс гривні до долара.

Офіційний курс долара вперше в історії становив 40,69 грн/$. Про це свідчать дані Нацбанку щодо курсу гривні, встановленого на четвер, 13 червня.

Нацбанк за підсумками торгів на міжбанку встановив офіційний курс гривні до долара на 13 червня на рівні 40,6908 грн/$ проти 40,4441 грн/$ у середу, 12 червня, свідчить інформація на сайті НБУ.

Як писала «Судово-юридична газета», Національний банк повідомив про зниження до 13% облікової ставки із 14 червня. У НБУ зазначили, що рішення враховує поточний баланс ризиків, стримані показники інфляції та триваюче поліпшення інфляційних очікувань.

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