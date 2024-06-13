40,69 за доллар: НБУ повысил курс доллара до исторического максимума

Национальный банк снова повысил курс гривны к доллару.

Официальный курс доллара впервые в истории составил 40,69 грн/$. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка относительно курса гривны, установленного на четверг, 13 июня.

Нацбанк по итогам торгов на межбанке установил официальный курс гривны к доллару на 13 июня на уровне 40,6908 грн/$ против 40,4441 грн/$ в среду, 12 июня, свидетельствует информация на сайте НБУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Национальный банк сообщил о снижении до 13% учетной ставки с 14 июня. В НБУ отметили, что решение учитывает текущий баланс рисков, сдержанные показатели инфляции и продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий.

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