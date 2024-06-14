На Харківщині, випалюючи сухостій, жінка втратила контроль над вогнем та загинула

Жінка загинула біля своєї садиби.

У селі Івано-Шийчине Богодухівського району Харківської області випалюючи сухостій, загинула 67-річна жінка. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зі слів свідків, вона спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі і загинула.

Тіло жінки знайшли місцеві мешканці на згарищі.

«Випалювання сухої рослинності несе реальну загрозу для вашого здоров’я та життя. Крім того, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки, руйнування родючого шару», - заявили у ДСНС.

Там також нагадали, що адміністративна відповідальність за випалювання сухостою складає від 3060 до 6120 гривень.

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