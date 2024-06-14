В Харьковской области, выжигая сухостой, женщина потеряла контроль над огнем и погибла

Женщина погибла у своей усадьбы.

В селе Ивано-Шейчине Богодуховского района Харьковской области, выжигая сухостой, погибла 67-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По словам свидетелей, она сжигала сухую траву и мусор вокруг своей усадьбы, но потеряла контроль над ситуацией, оказалась в очаге пожара и погибла.

Тело женщины обнаружили местные жители на пепелище.

«Выжигание сухой растительности несет реальную угрозу вашему здоровью и жизни. Кроме того, пожары в экосистемах могут повлечь за собой неконтролируемое распространение огня на жилые дома, разрушение плодородного слоя», - заявили в ГСЧС.

Там также напомнили, что административная ответственность за обжиг сухостоя составляет от 3060 до 6120 гривен.

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