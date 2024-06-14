Должны ли устанавливаться дорожные знаки на строительной площадке для движения автотранспорта: разъяснение

Возле въезда на строительную площадку нужно установить схему движения автотранспорта.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет, должны ли устанавливаться дорожные знаки на строительной площадке для движения автотранспорта.

Отмечается, что требования по размещению дорожных знаков на строительных площадках указаны в пп. 6.2.6; 6.2.7 НПАОП 45.2-7.02-12 «Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. Основные положения». Возле въезда на строительную площадку нужно установить схему движения автотранспорта.

Транспортные средства и пешеходы должны попадать на объект строительства и покидать его через разные проходы и проезды, предназначенные для транспортных средств и пешеходов. Для доступа к основным рабочим зонам временные автомобильные пути должны быть оборудованы пешеходными переходами с соответствующими знаками.

Внутренние автомобильные пути на строительных площадках должны соответствовать требованиям ДБН А.3.1-5, быть оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с Правилами дорожного движения Украины.

Скорость движения автотранспорта вблизи мест выполнения работ не может превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч – на поворотах.

Для изменения на период строительства существующей схемы дорожного движения на подъездных путях к строительной площадке или для принятия специальных мер по обеспечению безопасности движения в составе Проекта организации строительства разрабатывается схема дорожного движения, которая согласовывается с Госавтоинспекцией МВД Украины, местными органами власти и организацией, которая обслуживает эти пути.

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