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Чи повинні встановлюватись дорожні знаки на будівельному майданчику для руху автотранспорту: роз’яснення

07:18, 14 червня 2024
Біля в’їзду на будівельний майданчик необхідно встановити схему руху автотранспорту.
Чи повинні встановлюватись дорожні знаки на будівельному майданчику для руху автотранспорту: роз’яснення
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснює, чи повинні встановлюватись дорожні знаки на будівельному майданчику для руху автотранспорту.

Зазначається, що вимоги стосовно розміщення дорожніх знаків на будівельних майданчиках зазначені у пп. 6.2.6; 6.2.7 НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення». Біля в’їзду на будівельний майданчик необхідно встановити схему руху автотранспорту.

Транспортні засоби та пішоходи повинні потрапляти на об’єкт будівництва і покидати його через різні проходи і проїзди, що призначені для транспортних засобів і пішоходів. Для доступу в основні робочі зони тимчасові автомобільні шляхи повинні бути обладнані пішохідними переходами з відповідними знаками.

Внутрішні автомобільні шляхи на будівельних майданчиках повинні відповідати вимогам ДБН А.3.1-5, бути обладнані відповідними дорожніми знаками, що регламентують порядок руху транспортних засобів і будівельних машин відповідно до Правил дорожнього руху України.

Швидкість руху автотранспорту поблизу місць виконання робіт не може перевищувати 10 км/год на прямих ділянках і 5 км/год - на поворотах.

Для зміни на період будівництва існуючої схеми дорожнього руху на під’їзних шляхах до будівельного майданчика або для вжиття спеціальних заходів із забезпечення безпеки руху у складі Проекту організації будівництва розробляється схема дорожнього руху, яка узгоджується з Державтоінспекцією МВС України, місцевими органами влади та організацією, що обслуговує ці шляхи.

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