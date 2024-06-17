Капелани проходять двотижневу підготовку, під час якої знайомляться з досвідом колег Королівської армії.

Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські капелани проходять двотижневу підготовку у Великій Британії, де знайомляться з досвідом британських колегам.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Протягом двох тижнів капелани отримають знання та навички, необхідні для надання душпастирської опіки, духовної підтримки та морального керівництва як під час військових операцій, так і після воєнного періоду за досвідом капеланів Королівської Армії.

Крім того, священнослужителі обміняються досвідом зі своїми британськими колегами з Департаменту капеланів Королівської Армії ЗС Великої Британії щодо забезпечення духовно-релігійних потреб воїнів в умовах бойових дій.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що значна частина програми спрямована на здійснення капеланського служіння для українських новобранців, які проходять навчання з базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних Сил України під керівництвом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

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