Особливості нарахування єдиного внеску на суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами: розʼяснення ДПС

Яким чином нараховується єдиний внесок працівнику за основним місцем роботи, якщо сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, в розрізі окремих місяців не перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області розповіли, яким чином нараховувати єдиний внесок працівнику за основним місцем роботи, якщо сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, в розрізі окремих місяців не перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо після помісячного розподілу суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами така сума за повний місяць становить менше мінімального розміру заробітної плати, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується зазначена сума, та ставки єдиного внеску у розмірі 22 відсотка.

У разі якщо листок непрацездатності починається протягом місяця, де загальна сума нарахованого доходу (сума заробітної плати за відпрацьований час та суми допомоги по тимчасовій непрацездатності) становить менше мінімального розміру, єдиний внесок розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується зазначений дохід, та ставки єдиного внеску у розмірі 22 відсотка.

У разі якщо листок непрацездатності закінчується протягом місяця, де сума допомоги по тимчасовій непрацездатності не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки єдиного внеску у розмірі 22 відсотка. При цьому необхідно здійснити донарахування до розміру мінімальної заробітної плати та відобразити у звіті щодо сум нарахованого єдиного внеску за звітний період, на який припадає останній місяць листка непрацездатності.

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