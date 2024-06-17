Особенности начисления единого взноса на сумму пособия по беременности и родам: разъяснение ГНС

Каким образом начисляется единый взнос работнику по основному месту работы, если сумма пособия по беременности и родам, в разрезе отдельных месяцев не превышает размер минимальной заработной платы.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области рассказали, каким образом начислять единый взнос работнику по основному месту работы, если сумма пособия по беременности и родам в разрезе отдельных месяцев не превышает размер минимальной заработной платы.

Если после помесячного распределения суммы пособия по беременности и родам такая сумма за полный месяц составляет меньше минимального размера заработной платы, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который начисляется указанная сумма и ставки единого взноса в размере 22 процента.

В случае если лист нетрудоспособности начинается в течение месяца, где общая сумма начисленного дохода (сумма заработной платы за отработанное время и суммы пособия по временной нетрудоспособности) составляет меньше минимального размера, единый взнос рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который начисляется указанный доход и ставки единого взноса в размере 22 процента.

В случае если листок нетрудоспособности истекает в течение месяца, где сумма пособия по временной нетрудоспособности не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), сумма единого взноса рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы и ставки единого взноса в размере 22 процента. При этом необходимо осуществить доначисление до размера минимальной заработной платы и отразить в отчете суммы начисленного единого взноса за отчетный период, на который приходится последний месяц листка нетрудоспособности.

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