Капелланы проходят двухнедельную подготовку, во время которой знакомятся с опытом коллег Королевской армии.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ

Украинские капелланы проходят двухнедельную подготовку в Великобритании, где знакомятся с опытом британских коллег.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В течение двух недель капелланы получат знания и навыки, необходимые для оказания душепастырской опеки, духовной поддержки и морального руководства как во время военных операций, так и после военного периода по опыту капелланов Королевской Армии.

Кроме того, священнослужители обменяются опытом со своими британскими коллегами из Департамента капелланов Королевской Армии ВС Великобритании по обеспечению духовно-религиозных нужд воинов в условиях боевых действий.

В Генштабе ВСУ отметили, что значительная часть программы направлена ​​на осуществление капелланского служения для украинских новобранцев, которые проходят обучение по базовой общевойсковой подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины под руководством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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