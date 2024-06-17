Украинские капелланы проходят двухнедельную подготовку в Великобритании, где знакомятся с опытом британских коллег.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В течение двух недель капелланы получат знания и навыки, необходимые для оказания душепастырской опеки, духовной поддержки и морального руководства как во время военных операций, так и после военного периода по опыту капелланов Королевской Армии.
Кроме того, священнослужители обменяются опытом со своими британскими коллегами из Департамента капелланов Королевской Армии ВС Великобритании по обеспечению духовно-религиозных нужд воинов в условиях боевых действий.
В Генштабе ВСУ отметили, что значительная часть программы направлена на осуществление капелланского служения для украинских новобранцев, которые проходят обучение по базовой общевойсковой подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины под руководством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
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