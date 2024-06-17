Практика судов
  1. В Украине

Украинские капелланы проходят двухнедельную подготовку в Великобритании

14:51, 17 июня 2024
Капелланы проходят двухнедельную подготовку, во время которой знакомятся с опытом коллег Королевской армии.
Украинские капелланы проходят двухнедельную подготовку в Великобритании
Источник фото: Генеральный штаб ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские капелланы проходят двухнедельную подготовку в Великобритании, где знакомятся с опытом британских коллег.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В течение двух недель капелланы получат знания и навыки, необходимые для оказания душепастырской опеки, духовной поддержки и морального руководства как во время военных операций, так и после военного периода по опыту капелланов Королевской Армии.

Кроме того, священнослужители обменяются опытом со своими британскими коллегами из Департамента капелланов Королевской Армии ВС Великобритании по обеспечению духовно-религиозных нужд воинов в условиях боевых действий.

В Генштабе ВСУ отметили, что значительная часть программы направлена ​​на осуществление капелланского служения для украинских новобранцев, которые проходят обучение по базовой общевойсковой подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины под руководством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия опубликовала решение о создании Аудиторского совета для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility

В решении предусмотрено, что Аудиторский совет состоит из 3 членов и базируется в Брюсселе, а помогает ему в работе находящийся в Киеве секретариат.

Новый съезд судей запланирован на март 2025 года, но есть нюансы: что известно

Офис Президента и международные партнеры настаивают на том, чтобы съезд судей состоялся осенью 2024 года.

Верховная Рада отменит институт совещательной комнаты в судах – Комитет согласовал законопроект

Фразу «суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат.

С 18 июня в Украине должен появиться электронный военный билет с QR-кодом

Электронный военно-учетный документ должен заработать с 18 июня.

Если подозреваемый коррупционер дал обличительные показания на организатора схемы, то сможет рассчитывать на более легкое наказание – Кабмин внес законопроект

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект, где воплощается идея САП о стимулировании коррупционеров низшего звена разоблачать конечных бенефициаров и выгодоприобретателей коррупционных схем.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду