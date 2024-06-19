України та ЄС найближчим часом підпишуть безпекову угоду – ОП

Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій.

Джерело фото: president.gov.ua

За дорученням Президента України та очільника Офісу Глави держави заступник керівника ОП Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.

Безпекову угоду з ЄС буде укладено на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку Європейський Союз разом із країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Переговірні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до підписання ще низки угод про гарантії безпеки.

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