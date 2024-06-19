Практика судов
  1. В Украине

Украина и ЕС в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности – ОП

13:55, 19 июня 2024
Украина и ЕС завершили работу над текстом гарантий по безопасности.
Украина и ЕС в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности – ОП
Источник фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По поручению Президента Украины и главы Офиса Главы государства заместитель руководителя ОП Игорь Жовква провел завершающий раунд переговоров по договору безопасности с ЕС с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом.

Безопасное соглашение с ЕС будет заключено во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины, которую Европейский Союз вместе со странами G7 одобрил в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Переговорные команды Украины и ЕС завершили согласование текста соглашения о безопасности и договорились о его подписании уже в ближайшее время.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к подписанию еще ряда соглашений о гарантиях безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выбор между госслужащим и адвокатом: как ВККС готовится к выборам главы Комиссии

20 июня члены ВККС будут выбирать между Андреем Пасечником и Русланом Сидоровичем.

Верховная Рада определила новые денежные рамки для отнесения дел к малозначительным

Парламент установил новые предельные суммы для определения малозначительных дел в ГПК и дел незначительной сложности в КАСУ – закон принят в целом.

Верховный Суд не будет рассматривать дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания – Рада принял закон

Верховная Рада приняла закон, которым отнесла к категории малозначительных дела об уменьшении размера алиментов и прекращении их взыскания, следовательно, решения по этим делам не подлежат обжалованию в Верховный Суд.

На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента рекомендованы детектив НАБУ и судья Верховного Суда

Однако Президент Владимир Зеленский до сих пор не назначил предыдущего победителя отбора на должность члена ВСП.

Рада одобрила законопроект о штрафах до 17 тысяч грн за невыполнение требований Военной полиции

Военную полицию наделят правом во время проведения проверок или служебных расследований обращаться с запросами к юридическим лицам всех форм собственности, обязательными к выполнению.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України