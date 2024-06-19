Украина и ЕС в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности – ОП

Украина и ЕС завершили работу над текстом гарантий по безопасности.

Источник фото: president.gov.ua

По поручению Президента Украины и главы Офиса Главы государства заместитель руководителя ОП Игорь Жовква провел завершающий раунд переговоров по договору безопасности с ЕС с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом.

Безопасное соглашение с ЕС будет заключено во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины, которую Европейский Союз вместе со странами G7 одобрил в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Переговорные команды Украины и ЕС завершили согласование текста соглашения о безопасности и договорились о его подписании уже в ближайшее время.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к подписанию еще ряда соглашений о гарантиях безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.