На Волині виші передаватимуть списки відрахованих студентів до ТЦК, — ОВА

Ректори запевнили, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

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На Волині вищі навчальні заклади передаватимуть списки відрахованих студентів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.

«Мобілізація залишається одним із найскладніших та водночас найважливіших завдань, над якими працюють в нашій країні. Захисники й захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку, тож необхідно виконувати завдання, поставлені Генеральним штабом», - зазначили в ОВА.

Відтак, одним із питань, яке вивчали та аналізували під час чергового засідання Ради оборони області, було вступ військовозобов’язаних у виші, аби отримати відстрочку від мобілізації.

До обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах. Окрім цього, ректори запевнили, що досягли чіткої домовленості з обласним ТЦК, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

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