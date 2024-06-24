На Волыни вузы будут передавать списки отчисленных студентов в ТЦК, — ОВА

Ректоры заверили, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, не выполнивших условия для зачисления.

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На Волыни высшие учебные заведения будут передавать списки отчисленных студентов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны области, сообщает Волынская областная военная администрация.

«Мобилизация остается одной из самых сложных и важнейших задач, над которыми работают в нашей стране. Защитники и защитницы на фронте нуждаются в усилении и передышке, поэтому необходимо выполнять задачи, поставленные Генеральным штабом», - отметили в ОВА.

Следовательно, одним из вопросов, которые изучали и анализировали на очередном заседании Совета обороны области, было вступление военнообязанных в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

К обсуждению привлекли ректоров высших учебных заведений Волыни, которые доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, учащихся в университетах. Кроме того, ректоры заверили, что достигли четкой договоренности с областным ТЦК, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, не выполнивших условия для зачисления.

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