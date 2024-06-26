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Забороняються прогулянки за межами населених пунктів та зупинки авто на узбіччі: нові обмеження на кордоні

15:06, 26 червня 2024
У прикордонній смузі Ужгородського району введено додаткові режимні обмеження.
Забороняються прогулянки за межами населених пунктів та зупинки авто на узбіччі: нові обмеження на кордоні
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило про введення додаткових режимних обмежень у прикордонній зоні Ужгородського району з метою запобігання правопорушень та забезпечення безпеки.

Нові обмеження стосуються таких територіальних громад як Ставненська, Костринська, Великоберезнянська, Дубриницько-Малоберезнянська, Оноківська, Холмківська, Сюртівська, Чопська, які знаходяться у межах прикордонної смуги.

Зокрема, уведено наступні заборони:

  • Перебування осіб та провадження робіт поза межами населених пунктів.
  • Рух осіб і транспортних засобів на дорогах, які не зареєстровані в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, у темний час доби з 22:00 до 05:00, за винятком доріг, які забезпечують пересування між населеними пунктами або до пунктів пропуску через кордон.
  • Зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, якщо це не пов’язано з технічними несправностями.
  • Перевезення у транспортних засобах зброї та засобів активної оборони без відповідних дозволів.
  • Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, за винятком тих, що встановлені на спеціальній техніці або транспортних засобах спеціалізованого призначення та зареєстрованих у встановленому порядку.
  • Використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

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