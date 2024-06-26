Забороняються прогулянки за межами населених пунктів та зупинки авто на узбіччі: нові обмеження на кордоні

У прикордонній смузі Ужгородського району введено додаткові режимні обмеження.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило про введення додаткових режимних обмежень у прикордонній зоні Ужгородського району з метою запобігання правопорушень та забезпечення безпеки.

Нові обмеження стосуються таких територіальних громад як Ставненська, Костринська, Великоберезнянська, Дубриницько-Малоберезнянська, Оноківська, Холмківська, Сюртівська, Чопська, які знаходяться у межах прикордонної смуги.

Зокрема, уведено наступні заборони:

Перебування осіб та провадження робіт поза межами населених пунктів.

Рух осіб і транспортних засобів на дорогах, які не зареєстровані в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, у темний час доби з 22:00 до 05:00, за винятком доріг, які забезпечують пересування між населеними пунктами або до пунктів пропуску через кордон.

Зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, якщо це не пов’язано з технічними несправностями.

Перевезення у транспортних засобах зброї та засобів активної оборони без відповідних дозволів.

Використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, за винятком тих, що встановлені на спеціальній техніці або транспортних засобах спеціалізованого призначення та зареєстрованих у встановленому порядку.

Використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.